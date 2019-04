„Vorlesen ist ein großes Privileg“

Das Reisen an sich, ja das sei anstrengend. Aber alles andere, das sei ein großes Privileg. Der KURIER erreicht Vea Kaiser auf dem Bahnhof, gerade auf dem Sprung in den nächsten bayrischen Ort, wo sie am Abend wieder aus ihrem neuen Roman „Rückwärtswalzer“ vorlesen wird. Darin begeben sich drei schrullige Tanten, ein toter Onkel und der vom Leben gebeutelte Neffe auf eine Reise durch die Jahrzehnte von Wien bis nach Montenegro.