OÖ: Kuschelkurs bei Schwarzblau trotz Neuwahlantrag

"Wir können und wir wollen in dieser Periode für dieses Land weiterarbeiten“, erklärte Stelzer.

Rund 80 Prozent der Landsleute seien mit dem von Schwarzblau eingeschlagenen Arbeitsprogramm zufrieden, betonte er. Er sehe es als seine Verantwortung, für Stabilität im Land zu sorgen, sagte Stelzer. In Hinblick auf den am Montag im Nationalrat bevorstehenden Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) appellierte Stelzer an die Parteien, besonnen zu agieren und an die Stabilität der Republik zu denken.