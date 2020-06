Von der inneren Beengtheit freitanzen

Es ist ein künstlerisches Experiment, ein Bild, das ich im Kopf habe und anfangs sehr hart und roh ist“, erklärt Regisseurin Ilona Roth etwas kryptisch ihr Konzept. „Das Stück wird sehr dynamisch und zeigt, wie sich die Darstellerinnen von einer Beengtheit freitanzen.“ Verstärkung gibt es am selben Abend aus Wien mit Veronika Mayerböcks und Gisela Elisa Heredias Tanztheater „One rotten day in paradise“.

Roth inszeniert nicht nur, sie ist auch Leiterin der Kulturinitiative und Vernetzungsstelle RedSapata. Seit vier Jahren hat sich der Verein der Förderung des zeitgenössischen Tanzes in Linz verschrieben. „Wir wollen die Kunst aus dem Schatten herausholen und den Tänzern Strukturen zur Verfügung stellen. Gerade in Linz sind viele Tänzer wegen der Ausbildung an der Bruckner Uni vor Ort“, erzählt die freischaffende Künstlerin, die es auch wegen dem Studiengang von Augsburg nach Oberösterreich verschlagen hat. Anfang dieses Jahres ist die Initiative RedSapata vom Studio am Linzer Hauptplatz ausgezogen und hat nun ihre Zelte in einem 800 großen Saal auf dem Areal der Tabakfabrik aufgeschlagen. „Die Atmosphäre in dem riesigen Raum ist super. Man führt die Bewegungen dadurch weiter aus als sonst.“