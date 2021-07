Die Regattastrecke in der Tokioter Bucht kennen die beiden von Probefahrten 2019. Aufgrund der Nähe zum Meer sind die Bedingungen speziell, sprich: sehr wind- und wellenanfällig. Mit den schmalen Kanubooten sei das eine Herausforderung, sagt Lehaci, „aber das Problem werden alle haben.“ Andererseits sei das salzhaltige Wasser sehr weich, fügt Schwarz hinzu: „Das liegt uns recht gut.“ „Man muss mit dem Wasser und nicht gegen das Wasser fahren“, erklärt Lehaci. „Man muss spüren, wie das Boot läuft.“ Rund 130 Doppelschläge werden auf dem halben Kilometer gesetzt, kraftvoll und mit Gefühl zugleich, in absolutem Gleichklang. Im Zweier kommt es vor allem auf Harmonie an. „Ich muss das Boot führen und die perfekte Schlagzahl vorgeben“, sagt Lehaci. „Ich muss mich in sie hineinversetzen und ihren Schlag eins zu eins übernehmen“, ergänzt Partnerin Schwarz. Ihre Erfahrung komme ihr dabei zugute. „Seit 18 bin ich nur im Zweier gefahren und immer hinten.“ Zusammen mit Yvonne Schuring gewann Schwarz bei der WM 2011 Gold in 1:37,00. Das ist bis heute Weltrekord über die 500 Meter, der Tokio überdauern wird. Zeiten um 1:40 oder eher darüber werden erwartet.