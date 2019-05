Versorgung mit Magnesium beachten

Top-Zustand

Findet eine körperliche Belastung über eine solche Dauer statt, muss neben der körperlichen Leistungsfähigkeit auch der aktuelle körperliche Zustand passen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Magnesium-Haushalt. Magnesium gehört zu den sogenannten essenziellen Stoffen und ist daher für sämtliche Organismen unentbehrlich. Es bildet zum Beispiel das Zentrum des Chlorophyll im Blattgrün der Pflanzen – ein Mangel wirkt ähnlich fatal wie das Fehlen von Licht.

Entscheidend für Wohlbefinden

Im menschlichen Körper ist es an mehr als 300 Enzymreaktionen beteiligt und wichtig für das Immunsystem. Die herausragende Funktion ist allerdings die Stabilisierung von erregbaren Zellen, also Muskel- und Nervenzellen. Besteht ein Magnesiummangel, kommt es zu Reizbarkeit, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Muskelkrämpfen und sogar Herzrhythmusstörungen. Auch Depressionen und Migräne können verstärkt werden. Die Diagnostik erfolgt über das Vollblut, da Magnesium zu 99 Prozent innerhalb der Zelle vorkommt. In der Nahrung findet es sich in Vollkornprodukten und Mineralwasser, aber auch in Nüssen, Obst, Milchprodukten und – Gott sei Dank – in Schokolade. Reicht die Versorgung aufgrund eines erhöhten Bedarfs wie zum Beispiel Schwangerschaft, Sport oder Nierenerkrankung nicht aus, muss es über Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.

Nicht unterkriegen lassen

Die befürchtete Nebenwirkung ist Durchfall – dies machen sich Menschen mit Verdauungsproblemen zunutze. Ist Verstopfung kein Thema, gibt es eine neue Verbindung, sogenanntes sucosomales Magnesium, das anders vom Körper verarbeitet wird. Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten und sich selbst – in welcher Lebenssituation auch immer – nicht unterkriegen!

Silke Kranz