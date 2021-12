Die Gründe für den Umsturz im Land sind vielfältig. Da ist voran die Qualität des Personals. Neben anderen hat der LASK Kapitän Gernot Trauner (29) nach Rotterdam und Stürmer Reinhold Ranftl (29) zu Schalke 04 ziehen lassen. Beide fehlen, der eine als Abwehrchef und Führungsfigur, der andere im Angriff. Ried muss aufgrund begrenzter finanzieller Möglichkeiten sowieso immer die Besten ziehen lassen, sodass ein ständiges Gehen und Kommen ist. Der Weggang von Marco Grüll (23) zu Rapid Wien hat die Offensive klar geschwächt, dafür ist das Abwehrzentrum mit Tin Plavotic (24) merklich stabiler.

Akute Trainerfragen

Da wie dort ist die Trainerfrage akut. Der LASK hat sich schon nach wenigen Runden von Dominik Thalhammer (51) getrennt. International schlagen sich die Linzer unter Regie von Co Andreas Wieland (38) beachtlich: In der UEFA Conference League führen sie ihre Gruppe an. In der Liga ist der Turnaround nicht gelungen. Acht Punkte aus neun Spielen sind Wielands bescheidene Ausbeute. So irrational ist das Geschäft: Läuft es unter neuer Führung besser, ist vom „Trainereffekt“ die Rede und alles paletti; tut sich hingegen nichts, wird die Ratlosigkeit mit Durchhalteparolen zugedeckt.