Vermeintlicher Wolfskadaver im Bezirk Rohrbach gefunden

Am Samstag wurde im oberösterreichischen Gemeindegebiet von Helfenberg (Bezirk Rohrbach) der Kadaver eines vermeintlichen Wolfes gefunden. Spaziergänger entdeckten ihn in einem Wald. Jäger meldeten den Vorfall der Polizeiinspektion vor Ort.

In weiterer Folge verständigte die Bezirkshaupmannschaft Rohrbach den Wolfsbeauftragten des Landes OÖ. Dieser nahm erste DNA-Proben vom Tier. Nun werden diese am Forschungsinstitut für Wildtierkunde der veterinärmedizinischen Unisversität in Wien analysiert. Noch heute, Montag, soll zudem der Kadaver nach Wien geschickt werden, heißt es in einer Aussendung des Landes. Es solle abgeklärt werden, wie das Tier zu Tode kam und ob es sich wirklich um einen Wolf handle.

Schutzstatus

Abwägig sei das jedoch nicht: Im Grenzgebiet zwischen Österreich und Tschechien wurden in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Wölfe gesichtet.

Nach wie vor ist der Wolf in Europa geschützt. Aufgrund der vermehrten Wolfsrisse in ganz Österreich werden die Rufe aus den Bundesländern jedoch immer lauter das Abschussverbot bei Bedarf aufheben zu dürfen.