Vermächtnis und Schatten eines Waffenfabrikanten

Hier geht es um mehr als um ökonomische Rationalität, Kosten und Profit, Verlust von Arbeit. Die Ankündigung zielt auf die tief verankerte Identität einer Region. Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl kennt seine Stadt, deren Menschen und Eigenheiten. Seinem Gefühl und seiner langen Wahrnehmung nach, sagt er, „gibt es in Österreich, vielleicht sogar in Europa, keine Stadt, in der Industriegesinnung so ausgeprägt ist wie hier“. Das äußere sich in einer extrem starken Identifizierung mit den Industriebetrieben, nicht nur bei den Steyrern, sondern auch bei den Menschen in der Großregion. „Diesen Stolz auf die Arbeit gibt es in dieser Ausprägung nirgendwo“, ist Hackl überzeugt. „Da geht es um Selbstverständnis und Selbstvertrauen.“ Der Bürgermeister sieht dafür einen wesentlichen Grund: Während anderswo Massenfertigung großteils mit angelernten Kräften erfolge, seien in Steyr vorwiegend Facharbeiter tätig.