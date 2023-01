Verkehrsbund stellt Vergünstigungen bei oberösterreichischem Klimaticket in Aussicht

Mit 695 Euro ist das Klimaticket für Oberösterreich mit den Kernzonen Linz, Wels und Steyr das teuerste regionale Klimaticket. Die Grünen OÖ haben in ihrer Jahresschwerpunkt-Pressekonferenz am Montag daher erneut eine Preissenkung gefordert. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) stellte günstigere Tarife in Aussicht, man sei in der „Zielgeraden“ bei den Verhandlungen.

Der Grüne Klubobmann Severin Mayr betonte, dass im Ministerrat vergangenen Sommer den Ländern 80 Millionen Euro für Preissenkungen bewilligt worden seinen. „Ich verstehe nicht, warum Oberösterreich seine 13 Millionen Euro nicht abholt“. Der OÖVV bestreitet dies, die zusätzlichen Gelder seien sowohl für Preissenkungen als auch für den Ausbau den Netze gedacht. Man versicherte auf APA-Anfrage, dass sich bei den Tarifen „etwas tun wird“. Die Gespräche darüber würden sich im Endspurt befinden.