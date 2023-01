Aufregung um geplante Erdgasbohrungen in Nationalparkgemeinde

Erinnerung an Öl

In Moll sei in den 80er-Jahren nach Öl gebohrt worden und die Bevölkerung hätte die negativen Auswirkungen davon noch in Erinnerung. Die Bohrungen hätten viel Verkehr gebracht und einen riesigen Asphaltplatz im hintersten Talschluss hinterlassen. Der Naturschutzsprecher der Grünen, Rudi Hemetsberger, kritisiert die geplante Gasbohrung in Molln am Sonntag in einer Aussendung scharf und kündigte an, den Naturschutz-Aspekt zum Landtagsthema zu machen. Man wolle in einer mündlichen Anfrage wissen, „ob und inwieweit ein solches Projekt in unmittelbarer Nähe eines Naturschutzgebietes überhaupt realisierbar ist“. In diesen Zeiten fossile Energien zu forcieren und bei den Erneuerbaren zu bremsen, „ist eine verkehrte Welt“.

Auch die Umweltschutzorganisation WWF nennt die Pläne in Molln in einer Aussendung am Sonntag als „völlig falschen Weg“ und fordert den sofortigen Stopp: „Neue Erdgas-Bohrungen brauchen Jahre, bis sie liefern und sind daher in der aktuellen Energiekrise völlig nutzlos. Wenn sie dann fördern, müssen sie aus Klimaschutzgründen schon wieder eingestellt werden.“