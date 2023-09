Verheerende Bilanz am Hallstätter Gletscher durch heißen September

Unterstrichen wird die Analyse am Hallstätter Gletscher auch von den aktuellen Klimadaten von GeoSphere Austria. So zeigt sich bereits vor Ablauf des heurigen Septembers, dass es der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn wird. Er ist im Mittel um 3,6 Grad Celsius wärmer zum Bezugszeitraum 1991 bis 2020. Die Abweichung zum Bezugszeitraum 1961 bis 1990 beträgt gar 3,9 Grad Celsius.

Wo es in Oberösterreich besonders heiß war

In Oberösterreich stechen die Messstationen in Linz mit 3,9 Grad Celsius und die Messstation am Feuerkogel mit 4,6 Grad Celsius höherer Temperatur als im Vergleichszeitraum 1991 bis 2020 heraus. „Wieder einmal sind wir mit neuen Temperaturrekorden und damit mit schockierenden Fakten konfrontiert", kommentiert Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder.

➤ Mehr zum Thema: Wie der Klimawandel unsere Alpen verändert

Das Klima verändere sich in atemberaubendem Tempo und habe enorme Auswirkungen auf Oberösterreich: "Es braucht ein Ende der Blockade bei der Energiewende und speziell beim Ausbau der Windkraft einen gemeinsamen Schulterschluss. Wer die Augen weiterhin verschließt, hinterlässt seinen Kindern eine Erde, die sich in einen regelrechten Backofen verwandelt," warnt Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.