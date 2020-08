Verein "Bergwiesn": Ein Hang zum Steilhang

Ende der 1970er-Jahre wandelten deshalb viele Besitzer diese Wiesen in Fichtenwälder um, oder sie ließen sie schlicht verbuschen und verwalden. So gingen die Magerwiesen verloren. „Viele der Flächen, die wir pachten, müssen wir deshalb zuerst roden oder schwenden“, sagt Hatzenbichler. Ist die Wiese dann frei von Gestrüpp und Bäumen, muss sie einmal pro Jahr gemäht werden – und das so spät wie möglich, um den Insekten nicht zu früh den Lebensraum zu nehmen.

80 Kilo auf jeder Hand

Laurin weiß, was das heißt: Den Balkenmäher starten. „Das Schwierigste ist, den Mäher am Ende der Arbeit wieder nach oben zu schieben– da hat man 80 Kilo auf jeder Hand, das können bei uns im Verein nur drei Leute“, erläutert Laurin. Obmann Hatzenbichler würde am liebsten alles mit der Sense mähen, das funktioniere aber nicht überall und brauche viel Übung. Ist er mit dem Balkenmäher unterwegs, schnallt er sich Steigeisen an die Bergschuhe.

Diese beschwerliche Arbeit liegt auf einer 4.000 Quadratmeter großen Wiesen aber schon hinter den Freiwilligen. Heute sind Rechen und Heugabel gefragt, denn das Gras ist schon gemäht, getrocknet und bereit zum Einsammeln: Eva beginnt als erste zu rechen. Danach schließen die anderen auf und arbeiten sich quer zum Hang hinüber. „Das ist wie bei einem Förderband“, sagt Hatzenbichler: „Viele Hände, schnelles Ende.“