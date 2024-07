OÖ: Wohin mit 480 Kindern? Tageseltern nicht mehr finanzierbar

Der Schock sitzt auf beiden Seiten tief. Der Verein "Aktion Tagesmütter" in Oberösterreich hat 117 Mitarbeitende beim AMS zur Kündigung angemeldet. Davon betroffen sind gesamt 480 Kinder , die nun eine neue Betreuung suchen.

"Das war ein Schlag ins Gesicht", sagt einer, der seinen Job seit vier Jahren mit Begeisterung und Hingabe ausübt: René Schindlegger nennt sich selbst "Tagespapi", er betreut von Montag bis Freitag bis zu vier Kinder in seinem Zuhause in Linz-Pichling. Das jüngste ist nicht mal ein Jahr alt, um 6.30 Uhr in der Früh geht es los.

"Die Panik der Eltern zu sehen, denen ich diese Nachricht überbracht habe, war sehr schmerzhaft", sagt Schindlegger, und: "Ich betreue ein Kind, dessen Mama am Freitag zu arbeiten beginnt. Da geht es wirklich ums Eingemachte."