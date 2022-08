Mutter und Tochter in Wien tot: Fremdverschulden bestätigt

"Ein Angriff auf den Hals" soll laut Landespolizeidirektion Wien jenen beiden Frauen - Mutter und Tochter - das Leben gekostet haben, die am Donnerstagabend in Mariahilf tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurden. Das Obduktionsergebnis bestätigte demnach Fremdverschulden. Nach dem Täter wird nach wie vor gefahndet.

Wie der KURIER berichtet waren die 32-Jährige und die 15-Jährige am frühen Donnerstagabend von der Polizei aufgefunden worden. Denn die zwei minderjährigen Söhne der Mutter waren alleine beim Arzt. Als man die Frau schließlich verständigen wollte, meldete sich jedoch niemand. Die Polizei brachte die beiden Burschen, sieben und neun, zum Mehrparteienhaus, in dem sie wohnten.