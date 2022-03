Urfahranermarkt startet nach zwei Jahren Pause wieder durch

Seit zwei Jahren hat es wegen Corona in Linz keinen Urfahranermarkt, der zu normalen Zeiten im Frühjahr und im Herbst stattfindet, mehr gegeben. Am Donnerstag teilte die Stadt mit, dass heuer von 30. April bis 8. Mai ohne jegliche Einschränkungen wieder gefeiert werde. „Eine der beliebtesten Veranstaltungen“ in Oberösterreich kehre ans Donauufer zurück, freute sich Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Zum sogenannten Urfix mit Fahrgeschäften, Gastronomie und Ausstellern zog es im Frühjahr und Herbst 2019 jeweils rund 450.000 Besucher. „Laut der neuesten Verordnung des Bundes gibt es für Veranstaltungen keine Einschränkungen mehr.“ Also könne das seit 1817 veranstaltete Volksfest wie im gewohntem Rahmen stattfinden, meinte die für Märkte zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).