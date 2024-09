OÖ: Feuerwehr rechnet mit Zuspitzung der Hochwasser-Lage wegen Schneeschmelze

Denn trotz weniger werdender Regenfälle in den vergangenen Stunden seien zahlreiche Feuerwehren im Einsatz.

Auch in Oberösterreich, das vergleichsweise wenig stark betroffen war, entspannt sich die Hochwassersituation nur vorläufig. So deutlich formuliert es Markus Voglhuber, Sprecher des oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes.

"Aktuell führen vor allem die Naarn und die Aist in den Bezirken Freistadt und Perg Hochwasser, auch bei den Seen ist die Lage teilweise angespannt", resümiert Voglhuber.

Die Situation in Steyr

Laut dem hydrografischen Dienst des Landes sind vorl allem die Gewässer des unteren Mühlviertels und des Innviertels gefährdet, an denen noch immer hohe Wasserführungen vorherrschen. Ebenso kann es bei den Gewässern mit alpinen Einzugsgebieten problematisch werden, da die Schneefallgrenze auf 2.000 Meter steigt.

Zur Zeit stehen 40 Feuerwehren mit rund 600 Einsatzkräften in OÖ bei Pump- und Sicherungsarbeiten im Einsatz. Parallel dazu steht immer auch das Tagesgeschäft, wie etwa Brände und Verkehrsunfälle, im Fokus.

Linz ist derzeit "stabil"

Auch in Linz steht der Pegel der Donau unter genauer Beobachtung. "Linz ist nach wie vor sehr stabil", sagt die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne), "die Donau wird zwar heute Nachmittag und eventuell morgen wieder steigen, aber nicht dramatisch."

Eines ist jetzt schon absehbar: Der Urfahrmarkt kann wie geplant stattfinden. Derzeit sind als höchstmöglicher Pegelstand an der Donau in dem Bereich 6,40 Meter prognostiziert. "Am Urfahraner Jahrmarktgelände tritt die Donau erst bei sieben Metern über die Ufer", weiß Schobesberger.

10.000 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt wurde seit Beginn der Unwetter die Feuerwehr in Oberösterreich rund 520 Mal zu Hilfe gerufen. 1.500 Einsätze wurden dabei von 330, also rund einem Drittel der insgesamt 900, Feuerwehren bewältigt.