Starkregen in OÖ, dennoch gibt es vorerst leichte Entwarnung

Während in Wien und vor allem in Niederösterreich eine Katastrophenmeldung nach der anderen einlangt, ist die Situation in Oberösterreich laut dem Landesfeuerwehrverband derzeit zumindest „unter Kontrolle“.

Die Lage sei zwar weiter angespannt, sie habe sich in der Nacht aber ein wenig entspannt. „Die Situation an den großen Flüssen wie Donau, Inn, Steyr und Enns ist stabil“, heißt es, „nur bei den kleineren und mittleren Gewässern ist die Prognose unsicher.“

Der übersättigte Boden führt auch andernorts zu kleineren Hangrutschungen. Denn auch aus geologischer Sicht ist die Situation derzeit an einigen Orten angespannt. In Altmünster (Bezirk Gmunden) steht ein größerer Hangrutsch oberhalb einer kleinen Siedlung genau unter Beobachtung.

Die Regenmengen sind schon bisher enorm: In Weyer ist etwa in den vergangenen vier Tagen mit 265 Litern pro Quadratmeter doppelt so viel Regen gefallen, wie sonst in einem ganzen durchschnittlichen September.

In Unterach am Attersee waren es 243 Liter, in Windischgarsten 231. Und in Linz, wo es im September im Schnitt 70 Liter Regen gibt, wurden fast 180 Liter gemessen.

Laut Landeshauptmann Thomas Stelzer "scheint Oberösterreich mit einem blauen Auge davonzukommen", meinte er in einer Aussendung Sonntagmittag, um noch eine Warnung anzufügen: „Laut Expertinnen und Experten bleibt die Lage bis Dienstag angespannt, deshalb blieben Sie bitte wachsam und beachten Sie die Warnungen von Feuerwehr und Exekutive.“