Unwetter brachten wieder Überflutungen in Oberösterreich

Weil der gesättigte Boden kein Wasser mehr aufnehmen konnte, verwandelten sich vielerorts binnen Minuten Straßen in Sturzbäche. Muren gingen ab, etwa auf der Grünbachtalstraße in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land). Besonders schlimm traf es Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck). Dort waren über 300 Feuerwehrleute im Einsatz. In nur vier Stunden wurden sie 93 Mal gerufen. Sintflutartige Regenfälle brachten in nur 15 Minuten 40 Liter Wasser pro Quadratmeter. Zahlreiche Keller standen unter Wasser, Straßen wurden regelrecht weggespült.

Auch in vielen anderen Landesteilen gingen die Sirenen. Der Großteil der Einsätze bestand im Auspumpen von Kellern und Unterführungen bzw. im Abtransport von Fahrzeugen, die mit Seilwinden aus gefluteten Straßenabschnitten geborgen wurden. Stark betroffen waren die Bezirke Vöcklabruck und Gmunden im Süden des Landes sowie Wels-Land und Eferding. Landesweit wurden rund 3.800 Feuerwehrleute zu insgesamt etwa 600 Einsätzen gerufen.