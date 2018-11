Unternehmen Weltspitze

So wurde in den vergangenen Jahren mit einer Infrastrukturoffensive kräftig in Sportstätten investiert, zuoberst in das Olympiazentrum auf der Linzer Gugl. Zudem hat sich Oberösterreich mit der „ Sportstrategie 2025“ ein umfassendes Programm gegeben, in dem 150 Maßnahmen festgehalten sind. Erklärtes Ziel: Sportland Nummer 1. Rumetshofer möchte das freilich nicht an der Zahl an Titeln festmachen, weitaus wichtiger sei, optimale Bedingungen zu schaffen. Dazu brauche es entsprechende politische Unterstützung. „ Michael Strugl hat extrem viel für den Sport getan“, lobt Rumetshofer den mit Jahresende scheidenden Landeshauptmann-Stellvertreter.

„Die Spitze kommt aus der Breite“, weiß Rumetshofer. Eine Stärke Oberösterreichs seien die knapp 3.000 Vereine, in denen mit viel Idealismus wertvolle Nachwuchsarbeit betrieben würde. „Hier wird der Grundstein gelegt, hier werden die Talente entdeckt.“ Diese in der Folge auf die richtige Spur zu bringen erfordere in weiterer Folge konsequente Arbeit.