Unsere Rosen blühen schon

Wer von euch unser Stück „Kasperl und die verzauberte Mondprinzessin“ schon gesehen hat, weiß, dass alle darauf warten, dass sich die Knospen der weißen Rose in Omamas Rosengarten endlich öffnen. Aber die Blume macht es spannend und lässt sich bis zum Schluss der Geschichte Zeit. Und nicht einmal da wissen wir, wird sie jetzt aufblühen oder nicht? Wir haben es ja gut, bei uns im Puppentheater blühen sie schon, die bunten duftenden Rosen. Ihr müsst noch ein Weilchen warten. Aber es gibt doch eine weiße Blume, die jetzt schon blüht, manchmal blüht sie sogar mitten im Schnee. Ihr kennt sie sicher, die Schneerose.

Aber zurück zum Puppentheater. Weil ja Semesterferien sind und damit euch nicht langweilig wird, sind wir in der Ferienwoche ganz oft für euch da mit unserer Geschichte von der Mondprinzessin. Ich freue mich schon darauf, euch gemeinsam mit meinen Freunden mit unseren Späßen zu unterhalten, obwohl die Hexe Zwiderwurz und der Zauberer Spekulato wieder einmal kräftig drein pfuschen wollen. Aber es gelingt ihnen natürlich nicht, und am Ende sind die beiden wieder einmal die Dummen.

Die Termine der Ferienvorstellungen: Dienstag, 19.2., Mittwoch 20.1., Donnerstag 21.1., jeweils 15 Uhr. Mittwoch zusätzlich um 10 Uhr.

Gewinnspiel: Wie nennt man die weiße Blume, die mitten im Schnee blüht? Wenn Du zwei Freikarten gewinnen möchtest, musst Du diesmal ganz schnell sein, denn wir verlosen die Freikarten bereits für die 10-Uhr-Vorstellung am Mittwoch, 20.1.2019. Schicke die richtige Antwort bis Dienstag, 19.2., spätestens 12 Uhr an kasperl@puppentheater.at Der Gewinner wird per eMail verständigt.

Linzer Puppentheater (im Kuddelmuddel), 4020 Linz, Langgasse 13, Tel. 0664 8973060. www.puppentheater.at

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters