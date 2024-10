Rettungsauto kracht mit Patient an Bord gegen Brückenpfeiler

Drei Verletzte hat Donnerstagmittag ein Unfall mit einem Rettungsauto in Molln (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich gefordert. Ein Santitätswagen des Roten Kreuz ist bei einem Krankentransport aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen.