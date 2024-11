Umwidmung für Villa von Saudi-Prinz: Ex-Ortschef in Wels vor Gericht

Die meisten in dieser Lage würden sich wohl wünschen, dass aus der Wiese Bauland wird. Wenn es sich um ein Grundstück im Grünen handle, ohne Anbindung an den Ort, sei das aber rechtlich nicht möglich, schon gar nicht für einen Zweitwohnsitz. Ein möglicher Weg, das Gesetz zu umgehen, wenn man viel Geld habe: „Dann sagen wir einfach, es wird ein Hotel.“

Geld hatte Einfluss auf Abstimmung

Und so soll es im Fall des saudischen Prinzen gewesen sein. Über einen Vermittler sei 1998 vereinbart worden, dass der Prinz für eine Änderungswidmung - von Grünland in Bauland mit Sonderbetrieb Tourismus - einmalig mehr als fünf Millionen Schilling (rund 364.000 Euro) und dann jährlich 500.000 Schilling (36.336,42 Euro) bzw. später 50.000 Euro per anno an die Gemeinde zahlt. Die Tourismuswidmung sei „vorgeschoben“ und das Anwesen ein Zweitwohnsitz gewesen. Und „das viele Geld hat Einfluss auf das Abstimmungsverhalten genommen“, so der Anklagevertreter.