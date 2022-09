Umfrage: ÖVP OÖ verlor ein Jahr nach Landtagswahl neun Prozentpunkte

Jeder zehnte ÖVP-Wähler des Jahres 2021 sei laut der Umfrage zur FPÖ gewechselt. Für den Politologen Peter Hajek sei auch die Haltung von Landeshauptmann Thomas Stelzer in der Frage zu den Russland-Sanktionen ein Grund. Mehrmals hatte er die Treffsicherheit in Frage gestellt, wie dies schon länger die FPÖ tut. Aber: "Der Wähler geht lieber zum Schmied als zum Schmiedl", wird Hajek in der Zeitung zitiert.

Nahezu unverändert blieben im ersten Jahr nach der Wahl die Werte für SPÖ (18 Prozent), Grüne (13 Prozent), MfG (sechs Prozent) und NEOS (fünf Prozent). Das Institut hatte 800 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ab 16 Jahre zwischen 29. August und 8. September befragt.