Überhitzer Laptop-Akku löste offenbar Feuer in Reihenhaus in OÖ aus

Ein überhitzter Akku eines Notebooks, das auf einem Sofa lag, dürfte den Brand laut Sachverständigen in einem Reihenhaus in St. Florian bei Linz Samstagfrüh ausgelöst haben. Zehn Feuerwehren mit 130 Männern und Frauen waren im Einsatz, informierte die Freiwillige Feuerwehr St. Florian weiter. Die Flammen griffen bis auf das Dach über, dort entzündete sich die Dämmwolle. Auch die Dächer der links und rechts direkt angrenzenden Häuer gerieten in Brand. Verletzt wurde niemand.

Sieben Menschen brachten sich in Sicherheit



Die insgesamt sieben betroffenen Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aller drei Reihenhäuser wurden nach Abschluss der Löscharbeiten am Mittag gesperrt. Jenes, von dem das Feuer ausging, sei total ausgebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Wegen der Verrußung und Verrauchung seien aber auch die beiden anderen Häuser vorerst nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens ließ sich vorerst noch nicht beziffern.