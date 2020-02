Trendwende an den Börsen? Nicht jetzt

Der aktuelle Börsenaufschwung hat im März 2009 seinen Ausgangspunkt genommen und läuft mittlerweile seit elf Jahren. Korrespondierend dazu hat die amerikanische Wirtschaft ihre längste ununterbrochene Wachstumsphase der Geschichte vollzogen (ebenfalls elf Jahre). Diese Entwicklungen sind aus den Niederungen der Großen Rezession im Zuge der Finanzkrise außerordentlich bemerkenswert. Angesichts immer neuer historischer Rekordstände am US-Aktienmarkt ist es nur logisch, dass manche Marktkommentatoren der Versuchung nicht widerstehen können, die Trendumkehr zu verkünden. Die Historie zeigt allerdings, dass diese Vorhersagen zum Scheitern verurteilt sind. Tatsächlich hat es seit 2013 etwa 230 historische Höchststände gegeben. In der Folge hat sich in relativ kurzer Zeit der Aufwärtstrend fortgesetzt. Man wäre also in jedem einzigen Fall mit dem Ausrufen einer Trendwende falsch gelegen.