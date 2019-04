Trafik in Linz-Urfahr überfallen

In Linz-Urfahr betrat am Freitagmittag ein Mann eine Trafik und zückte ein Messer. Als die bedrohte Angestellte für ihn zu langsam reagierte, griff er mit der Anweisung "schnell, schnell" selbst in die Kassa, um danach zu flüchten. Eine Zeugin des Vorfalles alamierte die Polizei, eine sofortige Alarmfahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Der Täter war korpulent, rund 1,70 Meter groß und zur Tatzeit mit dunkler Jacke, dunkler Schirmkappe und einer Sonnenbrille bekleidet.