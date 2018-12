Toter nach Verkehrsunfall durch Alkolenker in Oberösterreich

In Oberösterreich hat ein von einem Alkolenker ausgelöster Verkehrsunfall Samstag früh ein Todesopfer und drei Verletzte gefordert. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.

Ein 22-Jähriger geriet mit seinem Pkw in Andorf in seinem Heimatbezirk Schärding an den linken Fahrbahnrand. Als er versuchte wieder nach rechts zu gelangen prallte er frontal gegen den entgegenkommenden Wagen einer ebenfalls im Bezirk Schärding wohnenden 18-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein 51-jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis, der im Wagen der jungen Frau saß, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Fahrzeuglenker und ein weiterer 48-jähriger Beifahrer der 18-Jährigen wurden verletzt in das Spital Ried im Innkreis eingeliefert. Ein Alkotest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille.