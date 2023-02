Tote Frau lag leichtbekleidet auf Forstweg in Oberösterreich

Es war ein schrecklicher Fund, den ein Mann mit seinem Kindern im Auto am Sonntag kurz vor 8 Uhr in der Nähe des beliebten Skigebiets Sternstein in Oberösterreich machte. Mitten auf einem Forstweg in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) entdeckte er die nur leicht bekleidete Leiche einer noch unbekannten Frau.

"Der Mann hat daraufhin sofort einen Notruf abgesetzt und die Polizei verständigt", bestätigt ein Sprecher der Polizei OÖ im KURIER-Gespräch.