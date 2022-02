Eine kleine Musikmaus wird 10 Jahre alt

Seit mehr als zehn Jahren erfreuen Topolina und Alberto (Albert Landertinger) junge Konzertbesucherinnen und -besucher mit ihren mausmusikalischen Abenteuern.

Die kleine Musikmaus Topolina ist mit einem Obst- und Gemüselastwagen aus Italien direkt zu Alberto gekommen und treibt seither ihre Späße mit ihm und dem Publikum. Mittlerweile sind es schon 34 Geschichten, die Alberto und Topolina im Musikverein in Wien und im Linzer Musiktheater mit ihren Freunden vom Bruckner Orchester Linz erzählt haben. In jeder Folge bleibt viel Platz zum Mitsingen, Mitmachen, Mitklatschen und Mittanzen. Am Klavier spielt Maki Namekawa.

11. 3. (9, 10.30 Uhr), 13. 3. (11, 13, 15 Uhr). www.landestheater-linz.at