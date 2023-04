"Und dann werden diese armen Geschöpfe häufig in einem Käfig in ein Eck geschoben, wo sie vernachlässigt und vergessen werden, bis sie - wenn sie es überhaupt überleben - im besten Fall in Tierschutzeinrichtungen wie die Pfotenhilfe abgeschoben werden", erklärt Stadler.

Und sie ergänzt aus Erfahrungen früherer Jahre: "Wir mussten aber schon sehr oft ausgesetzte Kaninchen und andere Kleintiere aufnehmen, was spätestens zu Beginn der Sommerferien passiert, wenn wieder einmal kurz vor Abreise festgestellt wird, dass da immer noch ein 'lästiges Ostergeschenk' herumsteht."

Sie empfiehlt deshalb mit Nachdruck: "Osterhasen nur aus Schokolade. Die machen den Beschenkten Freude und können nicht leiden."