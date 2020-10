Theater, Konzerte, Workshops: Viel Kreatives für Kinder

Bereits zum achten Mal geht es heuer rund, wenn zur Kinderkulturwoche gebeten wird. Nach dem Lock-Down im Frühjahr und dem Einschränken der sozialen Kontakte ist diese Veranstaltung also ein umso stärkeres Zeichen für kreatives Schaffen, auch in schwierigen Zeiten. Der Eröffnungsnachmittag mit der Musikschule Linz und Liedermacherin Mai Cocopelli am 7. Oktober im Brucknerhaus steht ganz im Zeichen der Musik. Fast 30 Institutionen und Vereine sind heuer mit dabei.