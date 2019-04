The Legits rocken wieder

Bluesige Rocksongs, heimelige Balladen bis hin zu solidem Hard Rock: Das ist die Bandbreite der Innviertler Band The Legits, deren neues Album gerade erschienen ist. Es ist ihr zweites, als Titel trägt es den Namen des Quartetts. Gegenüber der ersten CD hat sich einiges geändert. Es wird nun nicht nur auf Englisch gesungen, sondern auch in Innviertler Mundart. Der Münzkirchner Lukas Moser hat die Lead Vocals übernommen und der Textinhalt wird bei aller Tanzbarkeit zunehmend wichtiger. Das Album enthält 13 Nummern. Darunter auch „Dorfmoped“ und „Außer oana schen Nocht“, zu dem am 1. April auf YouTube ein im Schärdinger Pub „Shameless“ sowie in Esternberg und Münzkirchen gedrehtes Video veröffentlicht wird. Die Release-Party geht am Abend des 17. 5. im Keller der Schärdinger „Bums’n“ über die Bühne. Lukas Moser, Wolfgang Stulla, Mathias Bauer und Kevin Indinger lassen es ordentlich krachen.

Autor: Matthias Part