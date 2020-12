Telefonseelsorge OÖ: LH Stelzer nimmt den Hörer in die Hand

Es ist nie schön, einsam zu sein – schon gar nicht zu Weihnachten. Zudem kommen heuer neue Sorgen und Nöte, die das Virus mit sich bringt. Die Telefonseelsorge OÖ möchte deshalb allen Menschen ein offenes Ohr schenken, die unter dieser Last leiden.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) unterstützt die Initiative und kündigte am Mittwoch an, auch dieses Jahr eine Stunde lang das Telefon zu besetzen.

Bischof Manfred Scheuer

Konkret wird er am Donnerstag, 17. Dezember, von 18 bis 19 Uhr Teil der Telefonseelsorge sein. Am Samstag nimmt dann Bischof Manfred Scheuer – ebenfalls von 18 bis 19 Uhr – den Hörer in die Hand, um sich den Ängsten der Bürger zu widmen.

Erreichbar ist die Telefonvorsorge das ganze Jahr über unter der Nummer 142. Zur Verfügung steht auch ein Online-Chat unter www.dioezese-linz.at/telefonseelsorge.