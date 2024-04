Tag des Lesens und des Nasenbohrens

Es wäre interessant zu wissen, wer derart kuriose Tage erfunden hat, und wozu die gut sein sollen. Da lob’ ich mir schon den „Welttag des Buches“ im April. Dieser Monat hat es mit den besonderen Tagen ohnehin in sich. Am 1. April wird nicht nur der internationale Scherztag begangen, sondern auch der „Tag der essbaren Bücher“, was immer das bedeuten mag, und weil wir gerade wieder bei Büchern sind, am 2. April ist der internationale Kinderbuchtag. Sehr schön finde ich aber auch „Finde-einen-Regenbogen-Tag“ oder den „Tag des Einhorns“.

Erinnere dich an deinen ersten Kuss

Doch der wichtigste Tag in diesem Monat ist für mich der „Welttag des Buches“ am 23. April. Er wird in ganz vielen Ländern mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Witzig finde ich, dass am gleichen Tag „Internationaler Tag des Nasenbohrens“ ist. Ob das etwas mit dem Lesen zu tun hat? Am 26. April wäre noch der „Erinnere-dich-an-deinen-ersten-Kuss-Tag“, am gleichen Tag ist auch der „Tag der Gummibärchen“ und so weiter ...

Wer bis hieher mitgelesen und sich alles gemerkt hat, gehört jetzt belohnt. Darum habe ich mir auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Alle, die mir jetzt schreiben, bekommen eines meiner Seppy-Büchlein geschenkt. Schickt dazu bitte eine kurze Nachricht mit eurer Adresse bis Ende April an seppy@puppentheater.at. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen von „Seppys Geschichten“.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters