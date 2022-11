Neue Leitung für die Linzer Tabakfabrik: Chris Müller geht

Seit zehn Jahren (2012) ist Chris Müller Direktor der Linzer Tabakfabrik. Schneller als eigentlich geplant kam nun sein Abschied: Zwei weitere Jahre würde sein Vertrag noch laufen, er geht jedoch bereits mit Ende April 2023, verkündete er am Dienstag in einer Pressekonferenz.

"Nach 4.135 Tagen leidenschaftlichem Dienst feiere ich am 1.Mai den 'Tag der neuen Arbeit'", gab Müller seinen Rückzug aus dem Managementboard der Tabakfabrik bekannt. Im Sinne der Innovation müsse man auch merken, wann es an der Zeit sei, seine Funktion zu übergeben. Für Müller ist es das eben jetzt. Denn statt kreativer Arbeit gehe es in den nächsten Jahren - mit dem Bau des Quadrill-Towers - vor allem um Operatives. "Das ist nicht meine Stärke."