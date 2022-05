„Kunst muss tiefer gehen“

Für eine Buchpräsentation kam VALIE EXPORT kürzlich von Wien nach Linz ins Center in der Tabakfabrik, das ihren Namen trägt und ihren Vorlass enthält. Im Interview ist die Feministin und bekannte Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Waltraud Stockinger heißt, schlagfertig und reflektiert. Übermorgen, Dienstag, am 17. Mai, feiert die gebürtige Linzerin ihren 82. Geburtstag. Noch immer ist sie künstlerisch aktiv, interessiert und am Schaffen.

KURIER: Wie fühlt es sich an, ein eigenes Center zu haben? Entdecken Sie hier selber noch Neues, etwa neue Kontexte, neue Perspektiven auf Ihre Arbeiten?

VALIE EXPORT: Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, einen Bereich zu haben für die früheren Gedanken, die ja hier in Form von Drehbüchern, Skizzen, Scribbles und vielem mehr vertreten sind. Das fühlt sich sehr gut an. Ich bin froh, dass das VALIE EXPORT Center in Linz situiert ist, dass es in einem Gebäude ist, das ich als Kind bewundert habe. Durch die Tabakfabrik habe ich Architektur kennengelernt, der Bau hat mich dermaßen fasziniert. Deswegen bin ich fast stolz darauf, dass ich mein Archiv jetzt hier haben kann.

Wie wichtig ist das soeben erschienene Buch für Sie?

Sehr wichtig. Dieses Buch zeigt viele Dinge von meinem Werk auf, die sonst nicht in Katalogen zu sehen sind. Hier wird ein Überblick über die verschiedenen Kategorien geboten, in denen ich gearbeitet habe, wie etwa Fotografie, Texte, Performances und Aktionen. Es ist auch für mich spannend, dass alles wieder mal gesammelt zu sehen und darüber zu sprechen.

Arbeiten Sie noch und wenn ja, woran gerade?

Ja, ich arbeite immer noch. Ich habe jetzt das Thema „Würfel“, das sich auch hier in Linz bald verwirklichen wird. Ich bin mit Tempo bei der Sache. Das Thema wird sich in verschiedenen Installationen ausdrücken.

Haben Sie ein Atelier?

Ich habe ein Atelier, einen großen Schreibtisch, den Computer, mehrere Fotoapparate – es ist alles da, was man als Künstlerin braucht und sich im Laufe der Jahre als Archiv angeschafft hat. Im Eiskasten habe ich spezielle Filme mit passender Kamera, die gibt es nicht mehr. Und da muss ich bangen, dass ich die noch irgendwo in Europa entwickeln lassen kann.

Sind sie öfter in Oberösterreich?

Ich bin leider nicht oft in Oberösterreich, eher in Wien oder im Ausland.

Was halten Sie von der oö. Kulturpolitik?

Ich kenne sie viel zu wenig, glaube aber, dass manches ganz gut verwaltet wird. Jetzt kommt mit dem Salzkammergut als Kulturhauptstadt 2024 ein weiterer großer, sehr breiter und offener Schritt.

Wenn Sie die heimische Kulturlandschaft betrachten: Fehlt Ihnen etwas? Aufregung? Provokation?

Was ist heutzutage Provokation? Für mich war Provokation immer etwas ganz Normales, weil ich ein Gespräch, einen Dialog provozieren wollte und dass sich jemand meine Arbeiten genauer ansieht und darüber nachdenkt.

Viele Ihrer früheren Aktionen, etwa das Tapp- und Tastkino, würden vermutlich auch heute noch schockieren und provozieren. Hat sich die Gesellschaft wirklich so wenig verändert in den vergangenen Jahrzehnten?

Die Gesellschaft ändert sich natürlich laufend wahnsinnig schnell. Aber der künstlerische Ausdruck ist ein anderer als der gesellschaftliche. Im Alltag geht Veränderung schnell, aber sie geht nicht in die Tiefe. Das ist ein Motor, der pausenlos läuft, aber nicht vom Fleck kommt. Der künstlerische Bereich geht tiefer, muss sich mit Wissenschaft, gesellschaftlichen Formen und mit Politik auseinandersetzen können. Das geht nicht so schnell.

Wenn Sie eine Woche lang das Amt der Frauenministerin übernehmen könnten, was wären Ihre ersten, weil notwendigen Schritte?

Das ist eine äußerst schwierige Frage, aber vielleicht würde ich mal alle Männer in führenden Positionen entlassen. Und dann nächste Woche weiterschauen.