Sturz aus dem 6. Stock endete für Bub glimpflich

Fassungslosigkeit und Erleichterung dominierten am Tag nach dem spektakulären Unglück in einer mehrgeschoßigen Wohnanlage in der Traunaustraße in Wels bei der Mehrzahl der Bewohner. Wie berichtet, war dort am Montagabend ein zehnjähriger Bub aus einem Fenster im sechsten Stock gefallen. Der kleine Janos schlug – vermutlich in Seitenlage – auf einer Wiese auf. Zur Überraschung der Augenzeugen war er ansprechbar.

"Es ist ihm ziemlich schlecht gegangen und er hat Schmerzen bekommen, als er sich bewegen wollte", erzählt Nachbarin Esra Chamas. Der Kleine habe die Beine bewegt und versucht, aufzustehen. "Andere Nachbarn haben das aber verhindert, weil das für ihn gefährlich hätte sein können." Er habe vor allem starke Rückenschmerzen verspürt. "Sein Gesicht war außerdem ziemlich weiß und der Bereich um den Mund blau."