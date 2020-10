Streit zweier Lkw-Fahrer mit Messer und Metallstange in OÖ

Zwei Lkw-Fahrer haben am Dienstag um 18.00 Uhr auf einem Firmengelände in St. Florian (Bezirk Linz-Land) um den Vorrang gestritten. Der 56-jährige Kosovare und der 60-jährige Bosnier stiegen aus ihren Fahrzeugen. Der Jüngere holte ein Jausenmesser aus seinem Lkw und hielt es seinem Kontrahenten an die Kehle, weil dieser nicht mit seinen Beschimpfungen aufhören wollte, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Der Bosnier wehrte sich mit einer Metallstange, dann ließ der Kosovare von ihm ab. Die Polizei nahm den 56-Jährigen fest. Er war geständig und sagte, er wollte nur, dass der andere mit seinen Beschimpfungen aufhört. Der Mann wird angezeigt.