Stift Kremsmünster: Ex-Pater gibt Missbrauch zu

„Sie wurden geschlagen, bekamen Stereowatschen mit zwei Händen, wurden mit einemOchsenschwanz gezüchtigt und er hat ihnen Haare ausgerissen“, erklärt die Anklägerin. Von 1995 bis 2010 soll M. auch illegal eine Pumpgun besessen haben. „Damit hat er Schüler bedroht.“ Andere wiederum seien von ihm als „vogelfrei“ erklärt worden. Solcherart Ausgegrenzte konnten von Kameraden misshandelt werden, ohne dass diese Konsequenzen zu fürchten hatten.

Die sexuellen Übergriffe dürften sowohl im Stift als auch bei Auslandsreisen stattgefunden haben. „Es gab Opfer, die von ihm im Genitalbereich betastet wurden, andere hat er an den Haaren gepackt und ihren Kopf in seinen Schoß gepresst.“ Etliche davon würden bis heute an den Folgen des Missbrauchs leiden. „Es ist erschreckend, wie sehr sie damit zu kämpfen haben.“

„Mein Mandant wird sich weitgehend geständig zeigen und sich entschuldigen“, erklärt Verteidiger Oliver Plöckinger: „Aber so schlimm diese Taten gewesen sein mögen, die Frage ist, ob er von einem Strafgericht noch verurteilt werden kann.“ Die Taten seien möglicherweise verjährt. Plöckinger verweist auch auf Widersprüche in den Opferaussagen.