Stelzer: Wo bleiben die versprochenen Tests?

Die vom Gesundheitsministerium angekündigte Ausweitung der Corona-Tests auf 15.000 täglich würde bedeuten, dass es in Oberösterreich 2.400 Tests geben müsste, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Tatsächlich gibt es derzeit 600 Tests pro Tag. In einem schrittweisen Ausbau sollen es vorerst einmal 1.200 werden. Von den versprochenen 2.400 Test für Oberösterreich ist der Bund somit weit entfernt. Stelzer: „Ich bin auch der Meinung, dass wir so viel wie möglich testen sollten. Aber dafür muss der Nachschub der Testmaterialien gesichert sein. Wir Länder bereiten uns auf alles vor, was in unserer Macht steht. Für alles andere muss der Bund die Voraussetzungen schaffen“, so Stelzer in seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz.