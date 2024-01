Start von Online-Streetwork in Oberösterreich

Weiters wolle man in Zukunft auf Kooperationen setzen. Dabei könnte man mit kleineren Streamern zusammenarbeiten und so die gewünschte Zielgruppe erreichen. So werde sich das Online-Streetwork direkt in den Communities vorstellen und Hilfe anbieten. Es sollen Jugendliche auch direkt angeschrieben werden.

Familienbund mit ähnlichem Projekt

Im Zuge der Halloween-Krawalle von 2022 wurde ebenfalls ein Digitales Streetwork angekündigt. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Früherkennung von Extremismustendenzen gelegt werden.

Bei dem Pilotprojekt sollen ab März 2024 gemeinsam mit dem oberösterreichischen Familienbund fünf digitale Streetworker zum Einsatz kommen.

"Es sollen radikale Tendenzen erkannt und die Jugendlichen angeschrieben werden", erklärt Vizebürgermeister Martin Hajart. Wichtig sei dabei, dass gemeinsam mit den Familien der betroffenen Jugendlichen an einer Lösung gearbeitet werde. Dafür hole man sich Expertise aus Bayern, wo es bereits erfolgreich digitales Streetwork-Angebot gibt.