Stadt Linz erhält 88 neue Busse innerhalb von vier Jahren

Abbiegeassistent integriert

Der Elektromotor wandle die Bremsenergie in elektrische Energie um, die etwa für das Öffnen der Türen oder die Beleuchtung genutzt werden kann. Zudem seien die Busse leichter, was sich positiv auf den Verbrauch auswirke. Auch ein Abbiegeassistent ist integriert.

Bestellt wurden konkret 12 Solobusse und 76 Gelenkbusse. In Letztere passen etwa 135 Personen. 36,6 Millionen Euro investierte die Linz AG in die Anschaffung. 20 Busse der Flotte sollen noch dieses Jahr in Betrieb gehen, die restlichen aufgeteilt auf die nächsten Jahre. Eingesetzt werden die ersten Exemplare im innerstädtischen Bereich.P. Stacher