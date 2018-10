Staatsgründer und ungekrönter König von OÖ

Oberösterreich wurde zur Jahrhundertwende von einem Mann geführt, dessen besonnener, versöhnender und ausgleichender Regierungsführung es den ruhigen Übergang von der Monarchie zur Republik verdankt und dessen Wirken bis heute verkannt wird. Johann Nepomuk Hauser war von 1908 bis 1927 Landeshauptmann und bei der Republiksgründung 1918 österreichweiter Führer der christlichsozialen Partei.

Der Jesuit wurde am 24. März 1866 als eines von zehn Kinder in Kopfing geboren, seine Eltern führten den Kirchenwirt, der Großvater hatte das Haus 1829 gekauft. Die Gemeinde und der Kameradschaftsbund Kopfing laden am kommenden Wochenende zum dreitägigen Fest 100 Jahre Republik Österreich. ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist am 26. Oktober (20 Uhr, Kirchenwirt) Hauptredner, anschließend wird die Hauser-Ausstellung eröffnet, die der Historiker und Konsulent Johann Klaffenböck zusammengestellt hat.

Die Volksschule besuchte Hauser im zehn Kilometer nahen Natternbach, da die Eltern das Wirtshaus in Kopfing verkauft und das Kirchenwirtshaus in .Natternbach gekauft hatten. Klaffenböck: „Die Zeugnisse zeigen, dass er sehr talentiert war.“ Deshalb kam er auch 1877 aufs Jesuitengymnasium Aloisianum am Linzer Freinberg. Die Primiz feierte er am 4. August 1889 mit 23 Jahren in Natternbach. Sein Priesteramt hat er als Kaplan in Gaflenz nur kurze Zeit ausgeübt. „Er hatte ein Halsleiden, weshalb er zur Volkskreditbank und zum katholischen Volksverein gekommen ist. Der Volksverein war der Vorläufer der christlich-sozialen Partei.“ 1897 stieg er in den dessen Führungsausschuss auf. 1899 wurde er mit 33 Jahren für den Bezirk Schärding Abgeordneter im Landtag. Er galt als entschiedener Verfechter katholischer Grundsätze gegen liberale Kreise. 1902 wurde er Mitglied der Landesregierung und 1908 Landeshauptmann, weil sein Vorgänger Ebenso Ackerbauminister in Wien geworden war. Von 1909 bis 1918 gehörte er auch dem Reichstag in Wien an. 1917 wurde er dort zum Klubobmann der Christlichsozialen gewählt.

„Hauser war damals ein Star. Er kam sehr gut an. Zu einer Versammlung am 26. September 1900 in Kopfing kamen mehr als 1000 Besucher. Das belegen die Zeitungsberichte“, erzählt Klaffenböck. Kopfings Bürgermeister Otto Straßl ergänzt: „Hauser war als Landeshauptmann insofern ein Phänomen, weil er der einzige Landeshauptmann in Österreich war, der diese Funktion sowohl in der Monarchie als auch in der Republik bekleidete.“

Hauser war 1914 ein Kriegsgegner. Klaffenböck: „In Berlin, Paris und Wien wurde der Krieg mit großer Begeisterung begrüßt. Der Linzer Bischof Rudolf Hittmair schrieb damals im Hirtenbrief: Mit jubelnder Begeisterung hat ganz Österreich erfüllt das entscheidende Wort: Es ist Krieg. Und dieses in Kriegsbegeisterung aufjauchzende Österreich: Kaiser! Das ist Dein erster Sieg in diesem Krieg.“ In Linz, so Klaffenböck, wurde ein Mann sofort erstochen, der bei einer Demonstration Hoch Serbien gerufen hatte. Ganz anders Hauser. Er schrieb 1914 an einen Freund: Ich bin durchaus gegen den Krieg, denn ein Krieg ist so etwas Fruchtbares, dass wir uns gar keine Vorstellung machen können. Und man weiß durchaus nicht, wie der Ausgang sein wird.“