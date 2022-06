Sommerliche Klangwelten mit Jazz, Pop und Klassik

An der Trompete, am DJ-Pult, mit lauter Stimme

Sie ist jeden Sommer eine kleine Reise wert. Unter freiem Himmel wird die Wiese unter der Burg Clam jedes Jahr wieder zum Freiluft-Konzertsaal. Den Beginn macht heuer Italo-Urgestein Zucchero, Judas Priest folgen am 23. Juli. Ein Highlight des Konzertsommers ist auf jeden Fall der Auftritt von DJ Parov Stelar. Der Oberösterreicher, der eigentliche Marcus Füreder heißt, macht im Rahmen seiner neuen Venom-Tour Halt auf der Burg – eine der seltenen Gelegenheiten, den Künstler hier zu erleben. Meist ist er weltweit unterwegs oder malt in seinem Atelier auf Mallorca. Nick Cave & The Bad Seeds kommen am 5. August und einer der letzten beim Burgsommer ist Hubert von Goisern am 19. 8. (www.clamlive.at).