Solidaritätswelle für Bezirkschef

Jetzt gilt es, Ruhe in den Bezirk zu bringen. In der Causa um das vergangenen Freitag gegen den Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, eingeleitete Amtsenthebungsverfahren herrschen Unmut und Unverständnis. Viele der Bürgermeister der 46 Gemeinden im Bezirk, aber auch Vertreter von Körperschaften und Vereinen stellen sich hinter den wegen Amtsmissbrauchsvorwürfen vorläufig in die oö. Gesundheitsabteilung versetzten Juristen.

Um Stabilität ins wackelig gewordene Verwaltungsgefüge zu bringen, wurde für nächsten Montag eine Bürgermeisterkonferenz einberufen. Die Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer, die mit der interimistischen Führung des Bezirks Braunau betraut wurde, hat gestern dazu eingeladen.

„Das ist in Ordnung. Sie hat mit der Amtsenthebung nichts zu tun. Aber ich werde in zwei, drei Wochen in der Angelegenheit zum Treffen der Kollegen aller Fraktionen einladen. Derzeit herrscht ein Riesenchaos, es gibt eine Protestwelle“, kündigt der Sprecher der Bürgermeister, Franz Zehentner ( ÖVP)aus Kirchberg bei Mattighofen an. Für ihn ist Wojak, der „beste Bezirkshauptmann, den wir je hatten“.

Gut 30 Kollegen hätten ihm bereits ihre Solidarität bestätigt, so Zehentner. Auch Anfeindungen aus seiner Partei habe er wegen seines Rückhalts für Wojak schon in Kauf nehmen müssen, schildert er.