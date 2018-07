„So viele Pilze waren es noch nie“

Für das Pilze sammeln in Wäldern gibt es ein paar Grundregeln. „Am besten nimmt man zwei luftige Körbe mit“, sagt Pammer. „In einen legt man bekannte Pilze, in den anderen alle, die man nicht zu 100 Prozent kennt.“ Um sie zu Hause bestimmen zu können, sollte man mit dem Messer tief in den Boden hinein fahren und den ganzen Fruchtkörper mitnehmen. „Die Verwechslungsgefahr bei Pilzen ist nicht zu unterschätzen. Besser ist, einmal zu vorsichtig zu sein und den Pilz im Wald stehen zu lassen“, sagt Pammer. Biobauer Josef Berner aus Pupping (Bezirk Eferding) rät, Pilze in Papier im Kühlschrank, nicht in Plastik, zu lagern, um einer Vergiftung durch verdorbene Pilze vorzubeugen.

Als Richtwert gelten zwei Kilogramm pro Person oder acht Kilogramm pro Gruppe, die man mitnehmen darf. Unter Naturschutz stehen in OÖ sieben Sorten: Schönfußröhrling, Juchtenellerling, Bischofsmütze, Brätling, Riesenbovist, Sumpf-Haubenpilz und Zitzen-Stielbovist.

„Bei den Konsumenten wächst das Interesse für Pilze“, sagt Stefan Hamedinger, Geschäftsführer vom Verband der Obst- und Gemüseproduzenten in Oberösterreich. Abgesehen von den Pilzen, die in den heimischen Wäldern wachsen, werden auch gezüchtete Schwammerl beliebter. Das Kultivieren und Verkaufen von Speisepilzen als regionale Spezialität komme wieder in Mode. „Hinter der Produktion steckt aber eine teure und komplexe Technik.“