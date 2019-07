So manche Krankheiten und Beschwerden sind hausgemacht

Ich weigere mich prinzipiell, Frauenzeitschriften zu lesen. Meiner Meinung nach kann frau sich dabei nur uninteressant, übergewichtig und schlecht gekleidet fühlen. Doch in der vergangenen Woche war ich beim Friseur und bin schwach geworden. Abgesehen davon, dass mir die Dringlichkeit einer Express-Notfall-Superdiät inklusive Wunderübungen gegen Cellulite und Problemzonen vor dem nahenden Strandurlaub bewusst wurde, erkannte ich auch, dass ich eigentlich weder Schuhe noch Handtaschen besitze.

Shoppingausflug

Und so brach ich zu einem kleinen Shoppingausflug auf. Ich kam auch an einer Buchhandlung vorbei. Für meine tägliche Lektüre bin ich seit einiger Zeit auf ein E-Book umgestiegen, doch es gibt Themen, wo ich nach wie vor lieber in echtem Papier schmökere. I