Sicher wedeln und abschwingen

Die Semesterferien haben begonnen in Oberösterreich, für viele geht es entweder die ganze Woche oder tageweise auf die Piste. Die Statistik zeigt, je mehr Menschen auf dem Hang sind, desto mehr Unfälle passieren: Wenn an einem Tag 5000 Menschen in einem Skigebiet unterwegs sind, verletzen sich fünf davon. Die meisten verletzen sich an den Kniebändern, am Unter- und Oberschenkel sowie an der Schulter.

Robert Pehn, Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf, gibt Tipps für das sichere Skifahren: