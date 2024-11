Günstig Skifahren in Oberösterreich: Preisvergleich der 8 Top-Skigebiete

So ein Skitag geht ins Geld: Spritkosten, Ausrüstung, Verpflegung vor Ort und natürlich die Liftkarten. Die Arbeiterkammer (AK) OÖ hat nun die Hauptsaison-Preise in den acht bekanntesten Skigebieten in Oberösterreich erhoben. Damit sollen Sportlerinnen und Sportler die günstigsten Angebote finden. Für den Preisvergleich wurden erhoben: die Hauptsaison-Preise für eine Tages- und Vier-Stunden-Karte für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Seniorinnen/Senioren,

die Liftkosten einer Familie mit zwei Kindern für einen Tag.

Dynamische Preise in Skigebieten In manchen Skigebieten macht ein spezielles Ticketing den Vergleich aber beinahe unmöglich: Auf dem Hochficht, der Wurzeralm und in Hinterstoder-Höss gilt in der Wintersaison 2024/2025 ein dynamisches Preismodell.

Wer dort früher bucht, bekommt angeblich günstigere Preise. Welche Preise in der Hochsaison verlangt werden, lässt sich aber noch nicht sagen. Beeinflusst werden die aktuellen Preise von Faktoren wie der Saisonphase, dem Wochentag und auch dem Buchungsdatum.

© Halbhuber Axel

Günstig Skifahren Die günstigsten Tageskarten zu fixen Preisen bietet der Sternstein mit 44 Euro für Erwachsene, 27 Euro für Kinder und 41 Euro für Senioren an, sowohl an der Tageskasse als auch im Online-Shop. Auch eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von zehn und zwölf Jahren fährt hier um 142 Euro am günstigsten.

Günstig und zu fixen Preisen fahren Erwachsene einen Tag in der Hochsaison am Kasberg mit einem Online-Ticket um 52 Euro und am Feuerkogel um 52,50 Euro.

Eine Tageskarte für Kinder kostet am Kasberg im Online-Shop 24,50 Euro und für Senioren am Feuerkoge l und am Kasberg 49,90 Euro.

Die günstigste Tageskarte für Jugendliche gibt es im Webshop für den Feuerkogel um 37,80 Euro und für den Dachstein-Krippenstein um 39,50 Euro. Saisonkarten im Überblick Für Vielskifahrerende gibt es auch diese Saison wieder die Möglichkeit, Saisonkarten für oberösterreichische Pistenregionen zu kaufen. Die Sunny Card kostet für Erwachsene online 697 Euro und gilt auf der Höss, am Hochficht und auf der Wurzeralm.

Die Snow and Fun Card kostet für Erwachsene online 730 Euro und gilt für die Skigebiete Dachstein-West, Dachstein-Krippenstein, Feuerkogel und am Kasberg.

Die Super Ski Card Premium ist online bis 5. Dezember um 980 Euro und ab 6. Dezember um 1.100 Euro zu kaufen. Die Karte gilt von ab sofort bis 1. Mai 2025 in 23 Skiregionen in Oberösterreich, Tirol, Salzburg, in der Steiermark und in Kärnten. Aus Oberösterreich sind die Höss, die Wurzeralm und der Hochficht dabei.

Fakten und Infos für Pistengeher:innen In einigen Skiregionen werden auch Pistengeherinnen und -geher zum Zahlen gebeten, sie nutzen ja die vorhandene Infrastruktur wie Parkplätze und präparierte Pisten. Am Kasberg werden elf Euro (ohne Lift) verlangt, in Russbach (auf der Piste „Atomic Backland“) beträgt die Tagesgebühr 12,50 Euro und am Sternstein 13 Euro. Auf der Wurzeralm beträgt der Preis 16 Euro (ohne Lift). Am Feuerkogel ist Pistengehen nur auf der Piste Gsoll mit einem Ticket für die Berg- und Talfahrt um 33,40 Euro (Kassa) oder 31 Euro (Online) möglich. Auf dem Dachstein-Krippenstein gibt es auf bestimmten Plateaus Tourenmöglichkeiten, wofür die Tageskarte 28,70 Euro kostet.