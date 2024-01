Feuerwehr zu Silvester behindert: Wels will "hart durchgreifen"

Was sich am Silvesterabend in Wels, Oberösterreich, zugetragen hat, habe man noch nie erlebt, wie Feuerwehrkommandant Markus Marehard berichtete.

Es kam zu Bränden von Papiercontainern, mutwilligem Verbarrikadieren von Zufahrtswegen und der Sprengung eines Klein-LKW. Auf Einsatzfahrzeuge seien brennende Feuerwerkskörper geworfen worden.

In Folge wurde ein Blaulicht-Gipfel von Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ) mit Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz einberufen.